Speciale infrastrutture: finanziamento da 25 milioni all'Aeroporto di Catania con Garanzia Italia di Sace

- “Con questa operazione confermiamo il nostro pieno supporto al tessuto imprenditoriale italiano e in particolare al settore delle infrastrutture che riveste un’importanza centrale nell’economia italiana – dichiara Riccardo Dutto, responsabile Industry Infrastructure & Real Estate della Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo. Il finanziamento permetterà importanti progetti di investimento e di sviluppo della società, anche in chiave ESG. Da tempo il nostro Gruppo è impegnato a sostenere le realtà, sia in ambito nazionale, sia a livello internazionale, che intraprendono un percorso virtuoso in ottica di sostenibilità sociale, ambientale e di governance”. “L’importanza degli investimenti nel sistema delle infrastrutture - sottolinea Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit - è emersa ancora più evidente per permettere una rapida ripartenza nel post covid, per assicurare un ritorno alla “nuova normalità” ancora più solido. Siamo quindi particolarmente soddisfatti di partecipare a questo importante finanziamento che contribuisce a potenziare l’Aeroporto di Catania, innalzando gli standard qualitativi a sicuro beneficio dell’intera collettività. Questa operazione conferma inoltre la piena operatività di UniCredit su tutte le possibili soluzioni previste dal Decreto Liquidità e l’impegno del nostro Gruppo a sostegno delle realtà produttive del territorio”. (Com)