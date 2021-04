Speciale infrastrutture: Bonaccini su ciclovia del Sole, 100 km di pista ciclabile in 4 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, intervenendo a margine dell’inaugurazione del tratto di ciclovia del Sole a Crevalcore, in provincia di Bologna, ha dichiarato: "Un investimento in direzione dei 100 km nuovi di pista ciclabile che faremo in questi quattro anni”. “In soli 2 anni – ha aggiunto il presidente – 46 chilometri che fanno parte del 40 per cento dei quasi 400 km di ciclovia del Sole che va da Firenze fino a Verona. A dimostrazione degli investimenti che la regione fa per garantire il passaggio a infrastrutture sempre più sostenibili”. La regione, ha sottolineato Bonaccini, sul cicloturismo sta investendo “tantissimo: è diventata la seconda dopo il Trentino per cicloturisti”. “Proveremo il sogno di portare in Italia la partenza del Tour de France entro pochi anni”, ha concluso il presidente dell’Emilia-Romagna. (Rin)