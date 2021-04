Covid: Bernini (FI), protocolli più flessibili per ristoranti all’aperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci aspettano altri mesi difficili in cui, nonostante i vaccini, dovremo ancora convivere col virus, e le fughe in avanti sarebbero rischiose. Ma varare protocolli più flessibili, ad esempio per i ristoranti all’aperto in grado di rispettare tutte le norme di sicurezza non deve essere considerata un’eresia nelle regioni in cui la curva del contagio è sensibilmente scesa. Forza Italia è sempre stata contraria agli opposti estremismi, e questo vale anche per la gestione della pandemia. Oggi, del resto, la stessa proposta p stata formulata dal professor Burioni, che in questi mesi è stato uno dei massimi alfieri della prudenza". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.(com)