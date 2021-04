Aerospazio: Airbus riduce ulteriormente l'impatto ambientale della sua flotta Beluga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbus ha fatto un ulteriore passo verso la riduzione della sua impronta di carbonio industriale con il volo inaugurale di un super-aeromobile da trasporto Beluga che utilizza carburante sostenibile per l'aviazione (Sustainable Aviation Fuel-Saf) dallo stabilimento di Broughton di Airbus nel Regno Unito. Lo riferisce un comunicato stampa. Il sito di assemblaggio nel Galles settentrionale, che utilizza la flotta Beluga per trasportare le ali degli aeromobili a Tolosa, Amburgo e Brema, diventa il secondo sito europeo di Airbus a utilizzare Saf, dopo che Amburgo ha introdotto il carburante nelle sue attività cargo alla fine del 2019. "Questo primo volo di un trasportatore Beluga da Broughton, parzialmente alimentato con Saf, segna una tappa importante nell'ambizione di Airbus di decarbonizzare le sue operazioni industriali", ha detto Tony Derrien, Sustainable Aviation Fuels Project Manager, Airbus. (segue) (Com)