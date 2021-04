Aerospazio: Airbus riduce ulteriormente l'impatto ambientale della sua flotta Beluga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Insieme alla nostra ricerca in corso sul potenziale del 100 per cento Saf nei voli commerciali, la riduzione dei combustibili fossili nelle nostre operazioni sottolinea l'impegno di Airbus a ridurre l'impatto della nostra impronta produttiva e a contribuire a un futuro più sostenibile per il settore dell'aviazione più in generale". I carburanti sostenibili per l'aviazione sono attualmente certificati dai regolatori per un utilizzo fino al 50 per cento nei voli commerciali; la flotta Beluga che opera da Broughton sarà inizialmente caricata con una miscela al 35 per cento di carburante di derivazione non fossile, destinata a ridurre le emissioni di CO2 di oltre 400 tonnellate nei prossimi tre mesi. Il Saf usato dalla flotta Beluga è fatto da materie prime sostenibili usate, come l'olio da cucina, e fornito ad Airbus a Broughton e Amburgo da Air bp. Andy Owen, Beluga Line Station Manager a Broughton, ha aggiunto: "La progressiva diffusione di carburanti sostenibili per l'aviazione nei siti di Airbus è una parte essenziale della nostra tabella di marcia per la decarbonizzazione. Siamo orgogliosi che Broughton sia diventato il secondo sito di Airbus a introdurre il Saf nelle operazioni della sua flotta Beluga". (Com)