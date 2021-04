Frosinone: in 13 gestivano droga estorsione e prostituzione a Ferentino, arrestato il capo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Frosinone: In 13 gestivano droga estorsione e prostituzione a Ferentino, arrestato il capoTredici persone risultano indagate per vari reati che vanno dalla di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, la tentata estorsione ed altri per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Ad individuare le responsabilità del gruppo è stata una indagine svolta dai carabinieri della compagnia di Anagni che, coordinati dalla procura della repubblica di Frosinone, hanno raccolto elementi tali da portare il Gip del tribunale del capoluogo ciociaro ad emettere 13 misure cautelari di cui due ordini di custodia cautelare in carcere, cinque ai domiciliari, due con divieto di dimora con obbligo di presentazione, tre con divieto di dimora nel comune di Ferentino ed uno con obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. (segue) (Rer)