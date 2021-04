Frosinone: in 13 gestivano droga estorsione e prostituzione a Ferentino, arrestato il capo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte le attività criminali convergono, secondo gli inquirenti, su un unico capo, un trentanovenne romeno da anni che da anni vive in provincia di Frosinone. L'uomo ha tenuto le fila, non solo della lucrosa attività di spaccio principale sulla piazza di Ferentino, ma anche le altre affidate ai vari compartecipi nell’ambito territoriale laziale dell'area nord della Provincia di Frosinone e litorale di Civitavecchia. Inoltre a lui sono ricondotti anche i profitti economici dalla prostituzione praticata da due donne rumene. La droga da immettere sul mercato locale veniva nascosta negli anfratti ricavati presso il comprensorio delle case popolari di Ferentino e tali luoghi erano costantemente sorvegliati dai compartecipi con la funzione di vedette anche attraverso telecamere. In alcuni casi sarebbero stati accertati chiari elementi di responsabilità in ordine ad attività estorsive di cui erano vittime alcuni clienti morosi nei pagamenti dello stupefacente. (segue) (Rer)