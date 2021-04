Frosinone: in 13 gestivano droga estorsione e prostituzione a Ferentino, arrestato il capo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati accertati centinaia di episodi di cessioni di stupefacente, per una quantità complessiva stimata in circa 800 grammi tra cocaina e crack e sono state sequestrate circa 50 grammi di cocaina, 20 grammi di crack, 20 grammi di hashish, 11 flaconi di metadone da 30 ml ciascuno e 10 grammi di marijuana. Nel corso dell’esecuzione uno degli indagati è stato arrestato nella fragranza di reato poiché trovato in possesso di ulteriori 60 grammi di hashish destinate allo spaccio, denaro contante per circa 20mila euro, monili in oro, provento dell’attività di spaccio. (Rer)