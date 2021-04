Argentina-Usa: presidente Fernandez incontra inviato di Biden, focus su priorità regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, incontra oggi il Juan Gonzalez, consigliere speciale per l'America latina dell'amministrazione Usa di Joe Biden. Al centro della riunione , si legge in una nota ufficiale della Casa Bianca, "le priorità regionali, le sfide della crisi climatica e della pandemia Covid-19 e le minacce alla democrazia, ai diritti umani e alla sicurezza nel nostro emisfero e in tutto il mondo". Si tratta di una visita di altissimo livello e di importanza strategica. Gonzalez, che è anche direttore principale del Consiglio di sicurezza nazionale per l'emisfero occidentale, è accompagnato inoltre dal direttore del Dipartimento di Stato per la regione, Julie Chung. La visita della alta delegazione Usa in Argentina si inquadra in un mini tour regionale che ha visto una tappa precedente in Colombia ed una successiva in Uruguay. (segue) (Abu)