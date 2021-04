Argentina-Usa: presidente Fernandez incontra inviato di Biden, focus su priorità regionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti del governo argentino citate dal quotidiano "Clarin", Alberto Fernandez cercherà nell'occasione di portare avanti una richiesta al governo Biden affinché gli Stati Uniti vendano vaccini contro il Covid 19 in Argentina. Si tratta di una trattativa aperta pochi giorni fa dal ministro degli Esteri, Felipe Solà, in una conversazione telefonica con il segretario di Stato, Antony Blinken. L'idea degli argentini è che Biden autorizzi le esportazioni, ora vietate, di una partita di vaccini AstraZeneca che si trova negli Stati Uniti, e che non è ancora stata approvata dalla Food and Drug Administration (Fda). Si tratta di uno schema simile a quello che Washington ha già accordato con Messico e Canada. (segue) (Abu)