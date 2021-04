Argentina-Usa: presidente Fernandez incontra inviato di Biden, focus su priorità regionali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ulteriore tema sensibile nel rapporto con Washington è quello della situazione del Venezuela. Biden, come il suo predecessore Donald Trump, non riconosce il governo di Nicolas Maduro e continua a sostenere la legittimità del leader dell'opposizione, Juan Guaidò, come presidente ad interim del paese. Il governo argentino di Albert Fernandez riconosce invece Nicolas Maduro e appoggia una transizione politica attraverso elezioni che comprendano anche le forze "chaviste". L'agenda di Gonzalez e Chung a Buenos Aires prevede un pranzo con il presidente nella residenza di Olivos, un incontro con il ministro degli Esteri Felipe Solá nel pomeriggio e una riunione con rappresentanti del settore imprenditoriale locale. La partenza della delegazione Usa per l'Uruguay è prevista per mercoledì. (Abu)