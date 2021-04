Sanità: Alternativa c'è, ora proposta di legge su trasparenza su selezione dirigenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le Regioni scelgono i direttori generali delle Asl attraverso elenchi discutibili e di fatto la selezione avviene con un atto di piena discrezionalità del presidente della Regione. Atto contro il quale, ad oggi chi è stato ingiustamente scartato non può neanche ricorrere. Tutto ciò non è più accettabile". Lo ha detto il deputato appartenente alla componente parlamentare l'Alternativa c'è (Ac), Raffaele Trano, nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio dl titolo "Verso una legge meritocratica e trasparente per la gestione delle Aziende sanitarie". "Noi di Alternativa c'è - ha aggiunto Trano - abbiamo intenzione di mettere nero su bianco una proposta di legge che scardini finalmente questo rapporto malsano tra politica e salute, che ci ha portato ad avere un sistema sanitario a pezzi, incapace di rispondere adeguatamente alla pandemia". Sulla stessa lunghezza d'onda il deputato Francesco Sapia, anch'egli esponente di Ac: "Io provengo dalla Calabria, una Regione sottoposta dal 2009 ad un piano di rientro dal disavanzo sanitario e dal 2010 a commissariamento per l'attuazione del medesimo. Una vicenda - ha sottolineato il deputato - dai contorni grotteschi che ci insegna quanto la dipendenza dei manager dalla politica possa essere dannosa se non legata a criteri realmente meritocratici". (segue) (Rin)