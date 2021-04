Sanità: Alternativa c'è, ora proposta di legge su trasparenza su selezione dirigenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il deputato, sempre di Alternativa c'è, Massimo Baroni, "tra Asp, Ast, Usl, Asl, perché in Italia Regione che vai acronimo aziendale che trovi, abbiamo dei buchi neri nella gestione della salute sconvolgenti. E' arrivato il momento di utilizzare un modello nazionale che sappia valutare il benessere amministrativo delle aziende sanitarie misurandolo seguendo i migliori esempi datici dalla medicina del lavoro". Stando al professor Giovanni Carnovale, dell'ordine dei medici di Roma, "in questo Paese ci si ritrova quotidianamente far a fronte ad una sanità costantemente condizionata dalla politica. C'è bisogno di una commissione nazionale e non regionale, che elabori una graduatoria dei dirigenti sanitari, che sia comunque soggetta a ricorso in sede amministrativa, come giustamente indicato da l'Alternativa c'è". Per il professor Federico Tedeschini, docente di Diritto pubblico all'Università La Sapienza, "tutto ciò è fattibile senza dover ricorrere ad una legge di riforma costituzionale, perché si tratterebbe semplicemente di ridare allo Stato le sue legittime competenze di indirizzo e coordinamento della sanità, già previste dalla nostra Carta, anche se spesso inattuate". (segue) (Rin)