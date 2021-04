© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha concluso la conferenza Riccardo Graziano, segretario generale dell'Ente nazionale per il Microcredito, per il quale "tra i criteri meritocratici nell'assunzione dei direttori generali delle nostre strutture sanitarie bisognerà prevedere quello relativo alla gestione dei budget ex ante e non ex post, altrimenti continuerà l'attuale balletto dei bilanci regionali insostenibili". (Rin)