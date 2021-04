Artico: Shoigu, Flotta russa del Nord in grado di contrastare efficacemente ogni minaccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Flotta russa del Nord è in grado di contrastare efficacemente le sfide e le minacce esistenti nell'Artico. Lo ha affermato il ministro della Difesa russo Sergej Shoigu nel corso di una riunione a Severomorsk. "Per rafforzare la capacità di difesa della Federazione Russa e proteggere i suoi interessi nazionali nell'Artico, il ministero della Difesa sta lavorando sistematicamente per aumentare le capacità di combattimento della Flotta del Nord. È dotato di moderne attrezzature militari adattate per l'uso in condizioni climatiche difficili. L'addestramento al combattimento viene svolto regolarmente e sono in corso varie attività di ricerca", - ha detto Shoigu. Il ministro ha ricordato che la spedizione artica complessa Umka-2021 si è conclusa la scorsa settimana. "L'importanza di questa missione non può essere sopravvalutata. Per la prima volta nella storia della flotta sottomarina sovietica, la flotta russa, tre sottomarini nucleari sono emersi da sotto i ghiacci contemporaneamente", ha detto Shoigu. Secondo il ministro, "notevole attenzione viene prestata al miglioramento delle infrastrutture artiche". (Rum)