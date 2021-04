Commercio: De Vito (M5s), chiesto consiglio a tema su mozione stop Bolkestein per ambulanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Assemblea capitolina, Marcello De Vito, esponente del M5s ha chiesto ai capigruppo del Campidoglio un consiglio tematico in merito all'applicazione dei rinnovi fino al 2032 delle licenze dei commercianti ambulanti, come da decreto rilancio e su esecuzione della mozione approvata in Aula Giulio Cesare in tal senso. In un post su Facebook De Vito spiega: "Nella conferenza di oggi ho proposto ai presidenti dei gruppi di svolgere un consiglio tematico sulla applicazione del Dl rilancio, in materia di rinnovo delle concessioni sul commercio su area pubblica nonché sulla esecuzione da parte della giunta della mozione approvata in Aula all'unanimità lo scorso 12 marzo. Molti capigruppo hanno già aderito e questo accelererà i tempi. Con l'occasione - prosegue il presidente dell'Aula - oltre a chiedere l'intervento dell'assessore e dei dipartimenti competenti deputati all'attuazione, ho proposto di invitare anche i rappresentanti del parlamento e dell'esecutivo che hanno concorso alla formazione di quegli atti normativi (come il Dl rilancio) di cui si invoca l'applicazione nella mozione approvata unanimemente. Sono convinto - conclude De Vito - che si possa contribuire a far sì che il comune di Roma applichi la legge, cui del resto tutti i comuni stanno ottemperando, evitando di essere la causa di una applicazione a macchia di leopardo sul territorio, con conseguente disparità di trattamento tra gli operatori romani e quelli italiani". (Rer)