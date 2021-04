Russia: Shoigu, da inizio anno aumentate attività ricognizione Usa nei pressi dei nostri confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio dell'anno, gli Stati Uniti hanno raddoppiato le attività di ricognizione aerea vicino ai confini della Russia e aumentato di una volta e mezzo quella navale. Lo ha affermato il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, durante una riunione a Severomorsk. "In Polonia e nei Paesi baltici, le forze statunitensi si stanno rafforzando”, ha detto Shoigu. Secondo il ministro della Difesa della Federazione Russa, ogni anno in Europa la Nato conduce "fino a 40 grandi eventi di addestramento operativo con un chiaro orientamento anti-russo". "In primavera, le Forze armate combinate della Nato hanno iniziato l'esercizio più ambizioso degli ultimi trent'anni, Defender Europe 2021", ha ricordato Shoigu. (Rum)