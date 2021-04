Sardegna: Zoffili (Lega), dragaggio porto di Buggerru urgente, porterò questione in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Impegno per il dragaggio del porto di Buggerru, nel Sulcis, un intervento che permetterebbe alla struttura di tornare pienamente operativa. Lo assicura il deputato e coordinatore regionale della Lega, Eugenio Zoffili, dopo il sopralluogo effettuato domenica allo scalo sulcitano, insieme al sindaco del paese, Laura Cappelli, al consigliere regionale leghista, Michele Ennas, e a una delegazione di imprenditori del settore nautico e della pesca guidati da Antonio Tiddia. "Il mio impegno è portare la voce di questo splendido comune del Sulcis Iglesiente a Roma in Parlamento, al ministero dell'Ambiente e al ministero dei Trasporti che ho già sollecitato a riguardo. Bisogna procedere con urgenza al dragaggio del porto per poter così far tornare nel pieno delle sue funzioni tutta l'area portuale, cuore pulsante di questa straordinaria comunità", ha dichiarato il deputato leghista. "Con il porto di fatto chiuso e in queste condizioni che i pescatori non possono lavorare, le imbarcazioni non possono attraccare, questo paese 100 per cento Covid free ma già provato per le conseguenze economiche del coronavirus, rischia di morire. E con lui una parte di Sardegna", ha dichiarato Zoffili, che sottolinea anche come venga compromessa la sicurezza marittima del litorale. "Darò me stesso per risolvere questo gravissimo problema. Lavoro e amore per la propria terra devono vincere le inutili e dannose burocrazie di palazzo che in questo caso non consentono di spostare la sabbia in eccesso del porto per fantomatiche questioni ambientali", ha concluso il coordinatore regionale della Lega. (Rsc)