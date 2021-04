Artico: Shoigu, Usa e alleati Nato formano raggruppamenti navali e terrestri nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e i loro alleati della Nato stanno formando raggruppamenti navali e terrestri nell'Artico. Lo ha affermato il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu nel corso di una riunione a Severomorsk. "In generale, la situazione in questa regione rimane difficile. La concorrenza tra i principali Stati del mondo per l'accesso alle risorse dell'Oceano Artico e le comunicazioni di trasporto è in crescita. Gli Stati Uniti e i loro alleati della Nato stanno formando raggruppamenti di forze marittime e terrestri nell'Artico, oltre che infrastrutture", ha detto Shoigu. Inoltre, il ministro ha osservato che questa attività è tipica non solo della regione artica. "Negli ultimi tre anni, l’Alleanza atlantica ha aumentato la sua attività militare lungo i confini russi", ha detto il ministro. (Rum)