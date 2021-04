Commercio: assemblea Fipe in piazza a Roma, "chiediamo data certa per riaperture"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziata con un minuto di silenzio per le vittime del Covid e per gli imprenditori che non ce l'hanno fatta, l'assemblea straordinaria dei pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, locali da ballo, pub, sale del gioco lecito, pasticcerie, gelaterie, stabilimenti balneari), organizzata dal consiglio di Fipe Confcommercio questa mattina per chiedere una data certa e immediata per la riapertura delle attività, in piazza San Silvestro a Roma. La stessa piazza che ieri è stata palcoscenico di tensioni e disordini durante la manifestazione di "IoApro". A tal proposito, Roberto Calugi, direttore generale di Fipe, ha colto l'occasione per "ringraziare il lavoro delle forze dell'ordine". L'Assemblea è stata animata da diversi interventi da varie piazze d'Italia. "In piazza per dare visibilità a un settore invisibile, dimostrato dalla inadeguatezza e provvedimenti emergenziali che hanno accompagnato questo anno disastrato in cui al nostro settore è stato più volte imposto chiusura e limitazione delle attività", ha sottolineato il presidente nazionale Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi), Lino Stoppani. (segue) (Rer)