Commercio: assemblea Fipe in piazza a Roma, "chiediamo data certa per riaperture" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Altro motivo è pretendere una visione sulla prospettiva che non può prescindere da una data certa sulla ripartenza del nostro settore, e su questo siamo consapevoli che si possa fare in sicurezza, che permangono rischi sanitari, che però si può fare anche con gradualità dando inizialmente spazio a settori che non portano rischi, ad esempio pubblici esercizi che hanno esternalità, per passare poi ad attività di ristorazione con il giusto distanziamento, per passare poi a tutte le attività di pubblico esercizio, altrimenti si va al fallimento - ha spiegato Stoppani -. La data è indispensabile per due aspetti: il primo è per dare possibilità di programmazione alle nostre imprese che sono attività complesse, l'altro aspetto è per pretendere da chi ci governa serietà e affidabilità nell'assunzione anche di un rischio in questa direzione, cosa che hanno fatto anche in altri paesi del mondo". (segue) (Rer)