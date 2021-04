Commercio: assemblea Fipe in piazza a Roma, "chiediamo data certa per riaperture" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli indennizzi a fondo perduto non sono sufficienti e devono essere rafforzati per dignità e giustizia: ci impegniamo per il presente, perché se non si sopravvive oggi non c’è futuro domani", ha aggiunto il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, durante l’assemblea di Fipe-Confcommercio a Roma. "Portate con dignità e serietà la voce di un mondo che ha subìto sulla propria pelle tante decisioni difficili, incomprensibili, spesso ingiuste, in quest’anno drammatico di pandemia: la Confcommercio è fatta da chi, come voi, in ogni territorio, in ogni città, in ogni angolo del nostro Paese, vuole continuare ad assicurare lavoro, benessere diffuso e qualità della vita”, ha detto, aggiungendo che "quando si spegne l’insegna di un negozio, di un ristorante, di un bar, di un locale, di uno stabilimento balneare muore un pezzo del futuro di questo Paese". "Sulle riaperture noi della Fiepet insieme alla Fipe stiamo chiedendo date certe per far ripartire l'economia dei pubblici esercizi, è impensabile oggi che gli esercenti e tutti gli imprenditori non sanno come far ripartire la propria macchina: un danno per le nostre imprese e un danno anche per tutti i nostri dipendenti", ha concluso Claudio Pica, presidente della Fiepet Confesercenti di Roma e del Lazio. (Rer)