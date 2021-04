Covid: Marsella (Casapound), no infiltrati a protesta ma invitati da ristoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luca Marsella di CasaPound, intervenuto ai microfoni della trasmissione "Cosa succede in città" condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus, in merito alle proteste di ieri ha dichiarato: "Stiamo cercando di ristabilire la verità su quanto accaduto ieri - ha affermato Marsella -. Noi eravamo in piazza in quanto invitati dai ristoratori di 'Ioapro'. Siamo un movimento politico e tra di noi ci sono anche ristoratori, andiamo in piazza come persone che vengono colpite da questa crisi". "Non ci siamo andati con bandiere di partito. Io da consigliere - ha proseguito ancora - ho deciso di appoggiare questa protesta, come hanno fatto anche parlamentari come Paragone e Sgarbi. Non abbiamo lanciato noi le bombe carta, noi abbiamo semplicemente chiesto che ci venisse concesso di andare a piazza Montecitorio e questo l’abbiamo fatto con a fianco uno degli organizzatori della protesta. Dire che ci siamo infiltrati e che abbiamo reso violenta la manifestazione non è vero. Dove ci sono italiani in difficoltà noi siamo al loro fianco, ma non siamo mai scesi in piazza in modo prepotente o scavalcando le decisioni degli organizzatori della protesta. Tutto il resto è strumentalizzazione di alcuni organi di stampa. Le tensioni si sarebbero potute evitare se avessero consentito ai manifestanti di arrivare in modo pacifico a piazza Montecitorio". (Com)