Saronno: morti in corsia, confermato in appello ergastolo a Cazzaniga

- È stato confermato in appello l'ergastolo per l'ex viceprimario del pronto soccorso dell'ospedale di Saronno, Leonardo Cazzaniga, ritenuto colpevole di dieci omicidi (otto pazienti in corsia, Massimo e Luciano Guerra, rispettivamente marito e suocero di Laura Taroni, all'epoca sua compagna). Lo ha deciso la corte di assise di appello di Milano. Rispetto ai primi giudici, il collegio, presieduto da Giovanna Maria Ichino, ha assolto Cazzaniga da tre omicidi di pazienti con la formula del fatto non sussiste, mentre lo ha condannato per un altro da cui era stato assolto. Secondo l'accusa i decessi sarebbero stati provocati con la somministrazione di farmaci in sovradosaggio e in rapida sequenza, applicando il "protocollo" che il vice primario aveva elaborato. (Rem)