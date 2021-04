Germania: Merkel, sono fuori da nomina candidato Cdu-Csu a cancelliere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca Angela Merkel ha ribadito la propria estraneità alla competizione in corso nei conservatori per la nomina del candidato a cancelliere, in vista delle elezioni del Bundestag del 26 settembre. “Volevo e voglio restarne fuori, e sarà così”, ha dichiarato Merkel, presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) dal 2000 al 2018. Alla nomina a candidato cancelliere per i conservatori concorrono il presidente della Cdu Armin Laschet, primo ministro del Nordreno-Vestfalia, e il leader dell'Unione cristiano-sociale (Csu) Markus Soeder, capo del governo della Baviera. La questione verrà discussa nel pomeriggio di oggi dal gruppo conservatore al Bundestag. Tuttavia, non è prevista alcuna decisione. (Geb)