Roma Multiservizi: Bordoni (Lega), lavoratori chiedono rinnovo contratto e stabilizzazione salariale

- "Sostegno della Lega ai lavoratori della Roma Multiservizi che stamattina erano in presidio sotto al Campidoglio, la politica deve trovare soluzioni oltre che esprime solidarietà alle maestranze dal momento che il loro contratto è fermo da 9 anni". Così il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni che aggiunge: "Roma Multiservizi in questa situazione è legata alla necessità sia di garantire continuità nell'attività di pulizia e sanificazioni sia di salvaguardare i livelli occupazionali. La soluzione, fortemente voluta con le parti sociali, per ridare certezze ai lavoratori e alle famiglie è quella del rinnovo del contratto e della stabilizzazione salariale". (segue) (Com)