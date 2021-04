Covid: De Rosa (M5s Lombardia), Alpini sono motivo di grande orgoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Agli alpini va il nostro ringraziamento per il costante impegno e il sacrificio di un corpo che per il bene della collettività non è mai un passo indietro ma sempre due avanti". Così in una nota Massimo De Rosa, capogruppo del M5s Lombardia, in occasione della Giornata regionale della Riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini. "Durante i momenti più difficili della pandemia, e non solo, le nostre penne nere sono motivo di grande orgoglio: si sono rimboccati le maniche e senza chiedere nulla in cambio hanno aiutato concretamente la collettività anche mettendo a repentaglio la propria vita", conclude De Rosa. (Com)