Recovery: Pettarin (FI), non c'è tempo per rallentamenti

- "Entro fine aprile andrebbero presentati i piani nazionali di ripresa e resilienza, ma solo 17 Paesi su 27 hanno ratificato. Ritengo che ora più che mai capiremo chi vuole l'Europa del futuro e chi invece non lo vuole o, ancora peggio, chiede soltanto i fondi ed i vaccini della Ue". Lo afferma in una nota il deputato di Forza Italia Guido Germano Pettarin. "Sono certo, però, che gli europei veri sono tanti e non temono di metter alla porta chi non rispetta le regole e i principi alla base dell'Unione, a partire dal più importante di tutti: lo Stato di diritto. Non possiamo assolutamente permettere ancora rallentamenti e divisioni tra Stati. La linea da seguire è stata dettata egregiamente dalla Commissione Europea: l'Europa deve iniziare a correre", conclude. (Com)