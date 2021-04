Russia: confermato arresto per sospetto tradimento di un professore di Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale Lefortovo di Mosca ha confermato lo stato di arresto sino al 12 giugno di Valerij Golubkin, professore dell'Istituto di Fisica e Tecnologia di Mosca sospettato di alto tradimento. Il docente sarà trattenuto in un centro di detenzione preventiva per due mesi. L'uomo è sospettato di aver trasmesso informazioni riservate a uno dei Paesi della Nato. Nell'ambito dello stesso caso, in precedenza è stato arrestato il fisico Anatolij Gubanov. Secondo le informazioni diffuse dall’agenzia di stampa "Interfax", Golubkin è un impiegato del Centro di aerodinamica Zhukovskij.(Rum)