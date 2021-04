Difesa: Babcock annuncia oltre mille esuberi nel Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Babcock International, il secondo fornitore in termini assoluti della Difesa britannica, ha reso noto che dovrà tagliare oltre mille posti lavoro, annunciando una significativa riduzione delle commesse, la quale avrà un impatto sui profitti dell'azienda. La maggior parte dei posti di lavoro, ha reso noto la compagnia, saranno tagliati nel Regno Unito. Babcock ha fatto sapere di stare riorganizzando i propri asset, e di attendersi un non rinnovo o una riduzione significativa delle proprie commesse per una perdita stimata di 1,7 miliardi di sterline (poco meno di 2 miliardi di euro). Babcock è nota nel Regno Unito per occuparsi della manutenzione e supporto tecnologico dei sottomarini nucleari della Royal Navy, e dà lavoro a circa 27 mila persone nel Paese. Gli investitori sembrano tuttavia aver accolto con favore la notizia degli esuberi, facendo aumentare il valore delle azioni del 28,5 per cento.(Rel)