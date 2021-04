Roma: Liburdi (Fd'I), Iannuzzi torna a casa, nostro partito è unico erede destra italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ritorno di Emanuele Iannuzzi in Fratelli d'Italia è la conferma che il nostro partito è l'unico erede della tradizione politica della destra italiana". Lo dichiara in una nota il dirigente romano di Fratelli d'Italia, Andrea Liburdi. "Spesso accade che militanti e dirigenti - aggiunge - transitati in altri partiti del centrodestra, scelgano di ritornare in Fd'I. Per qualcuno potrebbe sembrare curioso, visto che siamo all'opposizione di questo governo, ma accade perché chi ha la storia politica di Emanuele non può non riconoscersi in un percorso di lealtà e coerenza nei confronti degli italiani. Dalla storica sezione di via Livorno a militante di Azione giovani e del Pdl, Emanuele si è sempre speso come attivista, rappresentante di lista, coordinatore di manifestazioni e membro della costituente di Fd'I nel II municipio fino al 2015. Non mi resta che auguragli buon lavoro - conclude - e ben tornato a casa".(Com)