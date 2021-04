Speciale difesa: Sardegna, inaugurato il Comando autonomo Aeronautica militare a Decimomannu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'utilizzo della Forza armata – ha aggiunto il presidente – è sempre più integrato nelle funzioni di protezione civile, di sostegno in caso di emergenze sanitarie, come la pandemia che stiamo vivendo, incendi boschivi o eventi calamitosi come quello che ha recentemente colpito Bitti. Su questo versante la Regione Sardegna sta scommettendo e vuole scommettere con un investimento in termini di fiducia e di risorse". "Abbiamo dato mandato a tutte le nostre articolazioni strumentali, dal CRS4 al Distretto aerospaziale – ha proseguito Solinas – di andare sempre più avanti e investire perché si trovino spazi di collaborazione che proiettino non solo la Sardegna ma il Paese come ecosistema favorevole agli investimenti in ricerca e sviluppo finalizzati in primo luogo all'utilizzo della difesa ma immediatamente dopo all'uso civile". "Mi piace ricordare ad esempio il progetto Smart Cities – ha evidenziato il presidente – sul quale molto stiamo investendo e che continueremo a implementare. Così come è una grande soddisfazione poter ospitare proprio qui, lo abbiamo inaugurato qualche tempo fa insieme all'Aeronautica militare e a Leonardo Finmeccanica, l'International Flight Training School, un grande progetto che proietta la Sardegna e il Paese a livello internazionale come centro di perfezionamento con simulatori di volo di ultimissima generazione e di altissimo profilo tecnologico". (Rsc)