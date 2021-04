Usa-Italia: Di Maio, Roma e Washington insieme per lotta a stravolgenti climatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Stati Uniti sono insieme per la lotta agli stravolgimenti climatici. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un messaggio sul suo profilo Facebook. “A Washington ho avuto un incontro particolarmente cordiale con il segretario di Stato Usa Antony Blinken, che ringrazio per l’accoglienza. Abbiamo discusso del dossier libico, di anti terrorismo e di come intensificare la nostra collaborazione per affrontare al meglio la ripresa post pandemica. Al bilaterale ha partecipato anche l’inviato speciale per il clima del Presidente Joe Biden, John Kerry”, ha dichiarato Di Maio. “Una delle alleanze globali di cui abbiamo bisogno è quella contro lo stravolgimento climatico. Abbiamo condiviso un obiettivo chiaro: avviare la transizione energetica. Che significa nuovi posti di lavoro, un pianeta meno inquinato e una qualità della vita migliore per le future generazioni”, ha proseguito il ministro. “Oggi seconda e ultima giornata qui a Washington, parteciperò alle celebrazioni del 160esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Usa. Tra gli appuntamenti, anche l’incontro con la speaker della Camera dei rappresentanti Usa, House Speaker Nancy Pelosi”, ha affermato Di Maio nel suo messaggio. “Il lavoro che stiamo portando avanti come Italia è molto apprezzato, abbiamo la possibilità di continuare a crescere e dimostrare al mondo il nostro valore. Forza!”, ha concluso Di Maio.(Nys)