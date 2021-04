© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in corso, nell'Aula della Camera, la votazione degli emendamenti al decreto recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il provvedimento è stato già approvato dal Senato. (Rin)