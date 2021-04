Speciale difesa: Blinken a Bruxelles da oggi al 15 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà a Bruxelles da oggi al 15 aprile prossimi il segretario di Stato Usa Antony Blinken. Lo rende noto il dipartimento di Stato in una nota. Il capo della diplomazia Usa si unirà al segretario della Difesa Lloyd Austin nelle consultazioni con gli alleati e i partner della Nato su una serie di dossier di interesse comune: tra questi, secondo la stampa statunitense, vi sono in particolare le situazioni in Iran, in Afghanistan e in Ucraina. “Il segretario coglierà l’opportunità per ribadire l’impegno degli Stati Uniti verso l’alleanza atlantica come partenariato fondamentale per raggiungere i comuni obiettivi. Separatamente, il segretario Blinken terrà incontri bilaterali e multilaterali con le controparti europei per discutere le principali priorità e le sfide condivise”, afferma il dipartimento di Stato. (Nys)