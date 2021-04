Speciale difesa: Libano-Israele, ministro Lavori pubblici libanese estende area marittima rivendicata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro uscente dei Lavori pubblici libanese, Michel Najjar, ha firmato un emendamento al decreto che estende formalmente le rivendicazioni di Beirut su un’area marittima contesa con Israele. Secondo quanto annunciato da Najjar ai giornalisti, l’emendamento riguarda l’estensione formale della zona rivendicata di circa 1.430 chilometri quadrati. La mossa unilaterale, evidenzia il sito libanese “Naharnet”, “probabilmente farà adirare Israele e gli Stati Uniti, che non dovrebbero riconoscere l’estensione (della sovranità) di Beirut sulla zona contesa”. Lo scorso ottobre hanno preso il via i negoziati indiretti tra rappresentanti di Libano e Israele per discutere della demarcazione dei confini marittimi a Naqoura, presso il quartier generale della missione di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale (Unifil). Le quattro sessioni di colloqui, poi arenatesi, sono avvenute sotto l'egida dell'Onu e con la mediazione degli Stati Uniti. L’annuncio di giunge mentre si trova in visita in Israele il segretario alla Difesa statunitense, Lloyd Austin. (Res)