Speciale difesa: Congo-Kinshasa, guerriglia fra gruppi armati nel Nord Kivu, migliaia di persone in fuga

- Da diversi mesi le Fardc, attraverso il settore operativo North Kivu Sokola 2, hanno avviato operazioni in diversi angoli della provincia contro i gruppi armati attivi in zona. Tra i circa 120 gruppi armati recensiti attivi nel Nord Kivu figurano 15 diverse fazioni dei Nyantura, ascrivibili nell'orbita delle Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (Fdlr) e ritenute responsabili di numerosi attacchi nella vasta area di Rutshuru. La fazione Nyatura Domi colpita dall'azione odierna dell'esercito è nota anche come Nyatura-Force de Patriotes Congolais (Nyatura-Npc) ed è guidata da Dominique Ndaruhutse, meglio conosciuto come Domi. Il gruppo è nato fra il 2013 ed il 2014 a causa del conflitto tra le fazioni Nyatura guidate dai leader Muchoma e Bapfakururimi, entrambe successivamente arruolate. Come altre fazioni Nyatura, anche quella guidata da Domi - formata da circa 150 combattenti - fanno parte della strategia di integrazione delle Fdlr e rientrano nel Collettivo dei movimenti per il cambiamento (Cmc). Da parte loro, le Forze di difesa del popolo (Fdp) Nyatura, di etnia hutu, guidate da Jean Niyonzimana, agiscono nella zona del vulcano Nyamulagira ugualmente sotto l’egida del Collettivo dei movimenti per il cambiamento (Cmc). La milizia è ritenuta responsabile di diversi attacchi negli ultimi mesi, l’ultimo dei quali avvenuto il 23 gennaio scorso con il rapimento di due giovani da arruolare nella formazione armata. Un mese prima, nel dicembre del 2020, la stessa milizia aveva sequestrato e violentato due donne nell’area di Rutshuru, il luogo di destinazione del convoglio del Pam a bordo del quale viaggiava l’ambasciatore Attanasio. (Res)