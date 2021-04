Speciale difesa: India, Nagaland, prorogato cessate il fuoco con gruppi tribali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’India e il Consiglio nazionale socialista del Nagaland (Nscn), un fronte separatista, hanno prorogato per un anno l’accordo di cessate il fuoco nello Stato, teatro di insurrezioni. Lo riferisce un comunicato del ministero della Difesa indiano. Il documento è stato siglato tra l’esecutivo di Nuova Delhi e diverse articolazioni del Consiglio: l’intesa con l’Nscn Nk e l’Nscn Reformation sarà valida dal 28 aprile 2021 al 27 aprile 2022; quella con l’Nscn K-Khango dal 18 aprile 2021 al 17 aprile 2022. L’intero territorio statale è definito “area disturbata” e alle forze armate sono concessi poteri speciali, in base alla legge Armed Forces (Special Powers) Acts (Afspa), in particolare quello di effettuare arresti senza l’ordine dell’autorità giudiziaria. Anche questi poteri sono stati recentemente rinnovati, per il primo semestre del 2021. Il primo cessate il fuoco risale al 1997 e fu seguito da ottanta cicli negoziali in 18 anni, fino alla firma di un accordo nel 2015. (Inn)