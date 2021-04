Speciale difesa: Mariani (Mbda Italia), produzione Marte-Er per Qatar già contrattualizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo diversi prodotti in fase di sviluppo: i più importanti sono i missili Marte-Er per il Qatar e il Camm extended range. Così Lorenzo Mariani, amministratore delegato di Mbda Italia, durante la conferenza stampa organizzata sulle attività italiane del Gruppo. “Entrambi hanno visto un lancio importante, il primo all’inizio e il secondo alla fine dell’anno: è attualmente in corso la roadmap di sviluppo”, ha detto, aggiungendo che la produzione del Marte-Er al Qatar è “già contrattualizzata, sia per le batterie costiere che per gli elicotteri NH90 venduti da Leonardo”. (Ems)