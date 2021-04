Speciale difesa: Romania, ministero partecipa all'esercitazione internazionale di cybersicurezza Locked Shields 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comando per la cyber sicurezza del ministero della Difesa romeno partecipa fino al 16 aprile, con una squadra composta da 21 specialisti, all'esercitazione internazionale Locked Shields 2021. All'esercitazione, alla quale prendono parte squadre degli Stati alleati e partner costituite da professionisti militari e civili, avrà luogo in formato online sulla base dell'organizzazione assicurata dal Centro di eccellenza per la difesa cibernetica della Nato di Tallin. Secondo quanto riferisce il ministero della Difesa di Bucarest con un comunicato, lo scopo dell'esercitazione è migliorare la formazione degli specialisti della sicurezza informatica in modo che, agendo in grandi squadre interdipartimentali e multidisciplinari, proteggano in tempo reale le reti informatiche e le infrastrutture critiche nazionali da attacchi informatici multipli e multidirezionali. Locked Shields 2021 si svolge in uno scenario reale, utilizzando tecnologie specifiche all'avanguardia e simulando grandi incidenti informatici, inclusi processi decisionali strategici, comunicazioni legali e pubbliche. L'esercitazione si svolge annualmente, a partire dal 2010; solo nel 2020 è stata subita un'interruzione a causa della pandemia del Covid-19. (Rob)