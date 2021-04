Speciale difesa: Mariani (Mbda Italia), missile Meteor affronterà presto un mid life update

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contratto firmato con la Francia per il programma Samp/T Ng rappresenta un nuovo capitolo in una collaborazione che dura dalla fine degli anni Ottanta, che a sua volta è uno dei pilastri su cui è stata creata Mbda. Così Lorenzo Mariani, amministratore delegato di Mbda Italia, durante la conferenza stampa organizzata sulle attività italiane del Gruppo. “Per il 2021 abbiamo un budget importante in termini di ordini e mantenimento del margine, già con qualche buona notizia come lo Storm Shadow – un prodotto di successo per cui stiamo già pensando ad un sostituto – e anche il missile aria-aria Meteor, che affronterà a breve un mid life update”, ha spiegato. (Ems)