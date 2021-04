Speciale difesa: Netanyahu, "non vogliamo guerra con Iran, ma non permetteremo che ottenga armi nucleari"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele non vuole la guerra con l’Iran, ma non permetterà che ottenga armi nucleari. E’ quanto dichiarato dal primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, durante la conferenza stampa congiunta con il segretario di Stato alla Difesa statunitense, Lloyd Austin, all’indomani dell’incidente avvenuto nell’impianto nucleare di Natanz. Secondo la stampa israeliana, l’incidente sarebbe stato provocato da un atto di sabotaggio ordito dal Mossad. “In Medio Oriente, non c’è minaccia più pericolosa, seria e pressante di quella rappresentata dal fanatico regime iraniano”, ha spiegato Netanyahu. Il primo ministro israeliano ha aggiunto: “Conosciamo entrambi gli orrori della guerra. Entrambi comprendiamo l'importanza di prevenire la guerra. E siamo entrambi d'accordo sul fatto che l'Iran non debba mai possedere armi nucleari”. (Res)