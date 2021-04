Tlc: Laudadio (Tim), trasformazione digitale necessita di forte intervento sulle competenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La trasformazione digitale non passa solo da infrastrutture e tecnologie: serve un intervento forte sulle competenze. Così Andrea Laudadio, head of Tim Academy, intervenuto oggi alla presentazione “Com’è cambiata la tua vita grazie al digitale?”, organizzata insieme a RaiPlay per presentare una nuova docu-serie alla ricerca dei protagonisti della società digitale. “Le persone sono spaventate dalla digitalizzazione, temono di non riuscire ad acquisire le relative competenze e non hanno voglia di mettersi in gioco: per questo motivo abbiamo fatto un investimento importante per dare esempi positivi, che ispirino altre persone ad imparare quell’alfabeto digitale di cui parliamo oggi”, ha detto. (Ems)