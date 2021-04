Rpt-Vaccino: in arrivo all'hub di Pratica di Mare prime 184 mila dosi di Johnson & Johnson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Correzione alla fonte. Ripetizione con titolo e testo corretti.Sono 184 mila le dosi del vaccino Janssen della Johnson & Johnson in arrivo nel pomeriggio di oggi all’hub nazionale della Difesa di Pratica di Mare. Si tratta - fa sapere la struttura commissariale per l'emergenza guidata dal generale Paolo Francesco Figliuolo - del primo lotto del vaccino statunitense che giunge in Italia. Nella tarda serata di ieri sono state inoltre consegnate circa 175 mila dosi di vaccino Vaxzevria. I due arrivi sono parte dei 4,2 milioni di dosi che giungeranno in Italia nel periodo 15-22 aprile, che - assieme a quelle nelle disponibilità delle Regioni - contribuiranno in modo significativo al raggiungimento del target della campagna a livello nazionale. L'arrivo e lo stoccaggio dei vaccini presso l'hub nazionale di Pratica di Mare è gestito dal Comando operativo di vertice interforze nell’ambito dell'operazione Eos. Il vaccino Janssen è il quarto approvato dalle autorità sanitarie nazionali, dopo Pfizer, Moderna e Vaxzevria. (Com)