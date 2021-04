Imprese: Air France-Klm lancia aumento di capitale di circa un miliardo di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Air France-Klm ha lanciato un aumento di capitale di circa 998 milioni di euro. Lo ha annunciato il gruppo. L'operazione si inserisce nell'ambito del sostegno pubblico concesso dalla Francia che prevede in tutto fondi per 4 miliardi di euro. La ricapitalizzazione porterà all'emissione di 186 milioni di azioni, con un costo compreso tra i 4,84 e 5,31 euro l'una. In un comunicato Air France-Klm spiega che l'aumento di capitale potrà arrivare a 1,36 miliardi di euro massimo. Parigi detiene attualmente il 14,3 per cento del gruppo e dovrebbe arrivare dino al 29,9 per cento sottoscrivendo 650,8 milioni di euro di nuovi titoli.(Frp)