India: Sputnik ottiene autorizzazione, firmati accordi per produzione 850 milioni di dosi

- Il regolatore indiano dei farmaci, Drugs Controller General of India (Dcgi), ha concesso l’autorizzazione per l’uso di emergenza al vaccino russo Sputnik V, all’indomani della raccomandazione del Comitato degli esperti della materia (Sec) della Central Drugs Standard Control Organisation (Cdsco), l’autorità di vigilanza. Sale così a 60 il numero dei Paesi che hanno autorizzato lo Sputnik. “L’India è il Paese più popolato del mondo ad approvare il vaccino russo. La popolazione totale dei 60 Paesi in cui lo Sputnik V è stato approvato è di tre miliardi di persone, pari a circa il 40 per cento della popolazione globale”, ha sottolineato in un comunicato il fondo sovrano Russian Direct Investment Fund (Rdif), che ha finanziato lo sviluppo del prodotto. “L’India è il principale hub produttivo per lo Sputnik V. Rdif ha concluso accordi con importanti compagnie farmaceutiche, finalizzati alla produzione di oltre 850 milioni di dosi all’anno”, si legge nella nota. (segue) (Inn)