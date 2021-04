India: Sputnik ottiene autorizzazione, firmati accordi per produzione 850 milioni di dosi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rdif ha firmato una prima intesa con Hetero Drugs Limited di Hyderabad per la produzione di cento milioni di dosi. A seguire si è aggiunta una partnership con Stelis Biopharma, del gruppo Strides Pharma Science Limited, con sede a Bangalore, che produrrà 200 milioni di dosi. Le parti intendono avviare le forniture nel terzo trimestre dell’anno. Un altro partner è Gland Pharma, casa farmaceutica di Hyderabad che fa capo al gruppo cinese Fosun Pharma. Il contratto è per 252 milioni di dosi da produrre a partire dal terzo trimestre e da distribuire a partire dal quarto. Virchow Biotech Private Limited, altra azienda di Hyderabad, parte del Virchow Group, produrrà altri 200 milioni di dosi. In questo caso si prevede che il trasferimento di tecnologia venga completato entro il secondo trimestre per poi iniziare la produzione a pieno regime. Infine, la Panacea Biotec di Nuova Delhi ha concordato di produrre cento milioni di dosi, iniziando tra 60-90 giorni in tre suoi stabilimenti. (Inn)