Viabilità: Anas, su Ss38 programmata manutenzione in galleria in provincia di Sondrio

- Anas ha programmato i lavori di manutenzione agli impianti nelle gallerie lungo la strada statale 38 "Dello Stelvio", nei territori comunali di Grosio, Sondalo, Valdisotto in provincia di Sondrio, in entrambe le direzioni. Gli interventi - fa sapere una nota - si svolgeranno all'interno delle gallerie Bolladore, Valmaggiore, Mondadizza. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e delle maestranze, la strada verrà chiusa al traffico nella notte del 15 aprile dal km 76,600 al km 86,600 dalle ore 21 alle ore 5 del 16 aprile. (Com)