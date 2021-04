Covid: Tajani, da FI piano per ripartenza in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forza Italia presenterà un Piano per le riaperture che intende consegnare al presidente del consiglio, Mario Draghi. Nel documento chiediamo il ripristino delle zone gialle e, dove i contagi sono in calo, la ripartenza delle attività che possono essere svolte all'aperto, al sicuro". Lo afferma, in una nota, il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, dopo avere riunito i responsabili nazionali di settore, i capigruppo e i vice di Camera e Senato. Il Piano per le riaperture sarà presentato giovedì nel corso di una conferenza stampa. "Tra le proposte - spiega -, il fatto che bar e ristoranti possano rimanere aperti anche la sera in un orario compatibile con il coprifuoco. Contemporaneamente Forza Italia proporrà, attraverso emendamenti al decreto Sostegni, di iniettare maggiore liquidità per salvare i settori più in crisi a causa della pandemia, anche attraverso uno scostamento di bilancio che può essere di 20 miliardi al mese. Per quanto riguarda i vaccini, Forza Italia apprezza il cambio di passo del governo e plaude ai risultati dei governatori di Forza Italia in Piemonte, Molise e Basilicata, che sono le tre Regioni nelle quali il rapporto delle vaccinazioni in base alla popolazione è il più alto d'Italia".(com)