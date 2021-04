Covid: Zingaretti, non esistono alternative, per tornare a vivere dobbiamo vaccinarci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non esistono alternative: bisogna vaccinarsi contro il Covid. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti a margine di un sopralluogo al centro vaccinale drive in al Valmontone outlet. "Questo è l'unico modo per tornare alla vita, alternative non esistono: per viaggiare, aprire le attività, tornare a lavorare e produrre, bisogna vaccinarsi. Le proteste sono condivisibili, c'è paura del presente e incertezza del futuro ma la risposta è solo il vaccino", ha ribadito il governatore del Lazio. "Stiamo lavorando per costruire le premesse per riaprire, con i vaccini anti Covid, e soprattutto per non chiudere più, per ridare un futuro ai nostri giovani. Questo luogo - il centro vaccinale - rappresenta un luogo di ritorno alla vita". (Rer)